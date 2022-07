Monika Richardson otwarcie mówi o tendencji do uzależnień: "Po alkoholu robię się strasznie WREDNA"

Ja mam w ogóle tendencję do uzależnień . Można by powiedzieć, że to w rodzinie jest. Muszę bardzo uważać - przyznaje otwarcie Richardson.

Teraz mam szczęście być z facetem, który jest bardzo na to czujny. Mówi, że mi się osobowość "odkleja" po alkoholu, robię się strasznie wredna. Ja jestem - jak już zauważyłeś - inteligentna na własne nieszczęście i mam taką inteligentną złośliwość . Jestem w stanie złapać twój największy sekret i precyzyjnie wbić ci szpilę. Po alkoholu to się wyostrza - snuje dalej historię o swej wspaniałości Monika.

Co ciekawe, prezenterka telewizyjna przyznała się przed Żurnalistą, że regularnie zdarza jej się naginać fakty w trakcie kontaktów z mediami. Richardson jest najwyraźniej przekonana, że opanowała już trzymanie prasy na dystans. Cóż, jeśli do tej pory "przemilczała" pewne tematy, to strach pomyśleć, co by się stało, gdyby język jej się nagle rozplątał.