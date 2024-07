Monika Richardson reaguje na plotki o ROZSTANIU z partnerem. "Jak już się rozstaliśmy, to..." (FOTO)

Ostatni związek Moniki Richardson wywołuje sporo kontrowersji. Jej "księciem z bajki" jest bowiem Artur - mężczyzna z kryminalną z przeszłością . Według informacji, do których dotarł ShowNews, ponoć był zamieszany w przemyt papierosów, wyłudzenia VAT, a nawet odbywał już karę więzienia. W tym roku został skazany prawomocnym wyrokiem przez Sąd Apelacyjny w Warszawie na 3 lata więzienia i 2 mln zł grzywny.

Przeszłość Artura nie przeszkodziła Monice Richardson w budowaniu związku. W kwietniu zabrała nawet partnera na imprezę branżową, gdzie wymieniali się czułościami. Serwis donosi, że mimo to para podjęła ponoć decyzję o rozstaniu.

Monika Richardson wróciła do byłego partnera

Jak przekazuje serwis ShowNews.pl, związek Moniki Richardson i Artura dobiegł końca. Para miała się poważnie pokłócić, w efekcie czego dziennikarka pozbyła się rzeczy partnera. Po wszystkim miała wrócić do byłego.

Monika i Artur pokłócili się miesiąc temu. Wyrzuciła jego szczoteczkę do zębów i torbę z rzeczami do treningów na klatkę schodową. Monika wróciła do swojego byłego partnera, Konrada Wojterkowskiego - czytamy.