Monika Richardson słodzi Katarzynie Cichopek i przy okazji MASAKRUJE Macieja Kurzajewskiego: "Jest sztuczny i plastikowy"

Monika Richardson komplementuje Katarzynę Cichopek. "Jestem jej fanką"

Jakiś czas temu Monika Richardson udzieliła obszernego wywiadu Damianowi Glince w ramach podkastu "Strip talk z gwiazdami". Reporter Pomponika wypytał dziennikarkę o pikantne szczegóły pracy w mediach. 51-latka wspominała m.in. nie do końca udany okres, gdy była gospodynią " Pytanie na śniadanie " w duecie ze swoim ówczesnym mężem Zbigniewem Zamachowskim . Przyznała przy okazji, że pomysł prowadzenia programów u boku drugiej połówki nie należy do najlepszych. Rozmowa zmierzała w takim kierunku, że nie można było pominąć tematu Katarzyny Cichopek i Macieja Kurzajewskiego , czyli naczelnej "power couple" TVP.

Jestem fanką Kaśki na antenie i naprawdę, wiesz, że nie mam żadnego interesu, żeby to powiedzieć, tak uważałam, że Kasia Cichopek powinna prowadzić ten program. Lata temu uważałam, że jest stworzona do tego programu. Jest dokładnie taka, jaka powinna być prowadząca, czyli jest jak przeciętna widzka "Pytania na śniadanie" - zauważyła Richardson.

Monika Richardson niepochlebnie o angażu Macieja Kurzajewskiego do "Pytania na śniadanie"

Natomiast co do Maćka, to nie cenię go. Jest sztuczny. No, jest plastikowy. Gra coś, a nie jest dobrym aktorem - zakomunikowała.