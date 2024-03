Monika Richardson wróży przyszłość Jackowi Kurskiemu: "On skończy w więzieniu"

Monika Richardson o Telewizji Republika

Dziennikarka nie stroni od komentowania tego, co dzieje się na rynku medialnym, po zmianach, jakie przyniosły minione wybory parlamentarne. Richardson pokusiła się również o kilka słów dotyczących TV Republika , w której to kilkach byłych gwiazd TVP znało nowe posady, sprawiając, że stacja musiała zmierzyć się z zarzutami o manipulacje i propagandę.

Monika Richardson w mocnych słowach o Jacku Kurskim

Jak wiadomo, była prowadząca "Europa da się lubić" nie paja szczególną sympatią do Jacka Kurskiego , który był twórcą propagandy wychwalającej PiS w telewizji publicznej. Były prezes Telewizji Polskiej, kilka miesięcy temu stracił kolejną pracę, tym razem w Banku Światowym, co według Richardson jest dopiero początkiem jego kłopotów . Dziennikarka w rozmowie z "Pomponikiem" jasno określiła, gdzie widzi przyszłość polityka.

To dopiero początek jego kłopotów. Ja myślę, że on skończy w więzieniu. Ileś milionów przeszło przez TVP, na pewno ich nie zobaczyli szeregowi pracownicy. No to gdzie są te pieniądze? Karma wraca… - stwierdziła Richardson.