Monika Zamachowska otwiera się na temat rozstania ze Zbigniewem Zamachowskim: "To była JEGO DECYZJA"

Strasznie kochliwi ci celebryci, z kwiatka na kwiatek, co tydzień nowe "zakochanie". Do roboty by się wzięli, a nie głupoty i amory w głowie co i raz. Na dodatek to rozbijanie małżeństw i kolejne śluby, za dużo dobrobytu, za mało "przyziemnych" problemów.