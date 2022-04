Morderstwo dziennikarza TVN-u. "Telefon cały był zalany krwią"

serio? 8 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

co to za prawnik, co nie potrafi sklecić po polsku jednego zdania? Co to za desperacja miłosna? Zbrodnia w afekcie? Zawód miłosny? Założę się, że ten prokurator jest między 30-stką a 40-stką. Mam do czynienia na co dzień z sędziami i prawnikami w ogóle w tym wieku. Ci ludzie nie znają przepisów ani nie umieją mówić i po polsku... Starsi są jeszcze gorsi, ale wysłowić się raczej są w stanie