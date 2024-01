Morderstwo na łodzi podwodnej - makabryczna śmierć dziennikarki Kim Wall

Maga 9 min. temu zgłoś do moderacji 5 1 Odpowiedz

To było potworne. Sama nie spodziewałabym się że mnie skrzywdzi. Dziwak fakt, jak wielu geniuszy ale na jej miejscu pewnie też bym z nim popłynęła. Znała go od kilku tygodni i na chłopski rozum było mało prawdopodobne że skrzywdzi ją gdy każdy ich razem widział i wie że będą razem na tej łodzi. A jednak. Prawdziwy psychol. Szkoda że ludzie którzy z nim współpracowali którym zwierzał się ze swoich chorych fantazji nie wzięli tego bardziej na poważnie. Z drugiej strony co można zrobić? Nie idziesz na policję i nie mówisz że twój szef ma mordercze fantazje i opowiada o snuff filmach jakie widział w necie. Policja ma to gdzieś. Są sytuacje którym trudno zapobiec. Inna sprawa że niby taki inteligentny a nie przemyślał swojego planu i alibi. Psychopaci są często inteligentni, ale do tego naprawdę infantylni. Dlatego tak często lądują w więzieniach