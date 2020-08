Most Pilchowicki NIE ZOSTANIE wysadzony na potrzeby "Mission Impossible 7"? Jest ostre stanowisko Głównej Konserwator Zabytków

Gość 1 godz. temu zgłoś do moderacji 156 2 Odpowiedz

Nikt w tym filmie nei powie, że to most w Polsce. Bo to sie będzie niby działo w Szwajcarii. Wiec co najwyżej wypromują Szwajcarię. Zresztą promowanie kraju zabytkiem, którego już nie będzie można zobaczyć jest głupie.