MrKryha zjadł kebaba u Filipa Chajzera. Youtuber narzeka na brak ważenia mięsa i nie tylko: "DRAMAT" (WIDEO)

Magda

Panie Chajzer proszę w końcu postawić na jakość i uczciwość ...To samo było z salonem fryzjerskim na Wilanowie,,,,bardzo bylismy zaskoczeni jak po Pana akcji zbierania wlosów dla dziewczynki na perukę nasz córka 8 lat zdecydowala sie sama oddac włosy 45 cm i na koniec tej usługi kazano nam zapłacić za obcięcie ...nie mal 5 lat temu 90 zł ...jak jest akcja charytatywna do której Pan namawia to branie za to pieniedzy nie jest w porzadku -kwota z kosmosu ....dziecku nawet głowy nie umyto ....a Pan się reklamował i swoj salon ,,,nie wspomnę o tym że dziecku obiecano dyplom ,,,nigdy nie dotarł do nas.....ja jestem dorosla i wiem że dorośli kłamią ...życie .Ale cięzko to wyjaśnić dziecku .....słabe to