Mroczna Katarzyna Sokołowska dokazuje na ściance podczas imprezy "Vogue'a". Udana stylizacja? (ZDJĘCIA)

Nie mogło jej więc ominąć wtorkowe świąteczne "party" organizowane przez "Vogue'a". Na "śledzika" prestiżowego magazynu Kasia przyszła przyodziana w okazałą suknię do ziemi. Obok czarnej kreacji bez ramiączek, do której założyła oversize'ową kurtkę z tego samego materiału, nie dało się przejść obojętnie. Tego wieczora reżyserka związała włosy, a oczy potraktowała czarną kredką. Chętnie pozowała do zdjęć. Na czerwonym dywanie w pewnym momencie dołączył do niej Robert Kupisz.