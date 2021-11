MTV EMA 2021. Poznaliśmy tegorocznego "NAJLEPSZEGO POLSKIEGO ARTYSTĘ"!

Rita 8 min. temu zgłoś do moderacji 6 0 Odpowiedz

25 lat temu na gale MTV przełączało się kabelki do satelitarnej… to była magia. Kaseta VHS załadowana do viedeło, record. Obecnie forma głosowania jest absurdalna, zresztą kogo obchodzi nagroda. Pokaz kiecek, impreza, ogólne zblazowanie, a zarazem zwyczajna pokorna praca. Wszyscy są tam po prostu zawodowo. Gwiazdy proszą o uwagę. Świat stał się tak mały i płytki zarazem.