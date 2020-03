MTV nie wyemituje "Warsaw Shore" przez koronawirusa! Ewelona: " Na początku było bardzo ciężko"

Program "Warsaw Shore" to spory hit MTV Polska, o czym świadczy fakt, że niebawem stacja miała wyemitować już 13. (!) sezon formatu. W reality show rozpoczęło się wiele mniej i bardziej udanych celebryckich (patocelebryckich?) karier, a niebawem widzowie mieli poznać nowych uczestników, którzy dopiero co dołączyli do "ekipy". Niestety, premiera nowej transzy planowana na 29 marca została przesunięta ze względu na panującą epidemię koronawirusa.