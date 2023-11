Muniek Staszczyk gorzko o obecności alkoholu i narkotyków w życiu. Wspomniał o żonie: "Bez niej bym się ZAPIŁ NA ŚMIERĆ"

Muniek Staszczyk prawie rozwiódł się z żoną

Byłem takim kozakiem, nie miałem pięćdziesiątki nawet. Tyle chłopaków tam się rozwodzi, ma nową kobietę. Byłem gotowy. Ale teraz jak na to patrzę, to już nie chodzi nawet o jakieś kwestie moralne tylko po prostu, jaka by to była kicha, jaka tragedia. W sensie wiesz, pomyślałem sobie, że te wszystkie płyty, które nagrałem, to wszystko, co zrobiłem artystycznie, to wszystko, że miałem przyjaciela w domu w postaci żony - mówił poruszony.