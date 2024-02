Murcix prezentuje POTURBOWANĄ TWARZ po przegranej z eks Mini Majka na Fame MMA. Internauci: "LEKCJA POKORY" (FOTO)

Chlopak 23 min. temu zgłoś do moderacji 14 0 Odpowiedz

Mam pytanie do dziewczyn Czemu jesteście tak bardzo niepewne siebie. Jestem na drugim roku, niedawno zacząłem rozmawiać z koleżanką z roku. Sama do mnie napisała, sama ciągnęła rozmowę. Generalnie ta dziewczyna podoba się prawie każdemu a nawet jak komuś się nie podoba w tym sensie to raczej każdy wymieni ją jako jedyna ładniejszych. Poza na prawdę ładna i delikatna twarzą ma dosłownie idealną figurę (jest była tancerka) no i ubiera się baaardzo elegancko. Jakbyście patrzyli na dyplomatkę albo prawniczkę z serialu. Należy do tych popularnych dziewczyn, wszyscy chętnie z nią i o niej gadają. Ona sama często się śmieje, podróżuje, jest zabawna, mądra. A podczas pisania z nią kilka razy brzmiała jak osoba niepewna siebie. Aż w końcu otworzyła się przede mną i powiedziała, że ona by chciała być jak inna dziewczyna i podobać się chłopakom, że na uczelni nawet ludzie do niej nie zagadują (chłopacy to się boją do niej zagadać), opowiedziała mi, że po dniu na uczleni siedzi i analizuje co zrobiła źle, konsultuje ze mną wiadomości które ma wysłać żeby nie wyjść na głupią (laska brała udział w olimpiadach, ma wiedzę na milion tematów). I relacja z nią otworzyła mi oczy, że dziewczyny znajdują w sobie kompleksy, boją się oceniania Powiedzcie dziewczyny czemu tak jest? Przeciętna dziewczyna ma szansę u 80% chłopaków. Czemu się same tak dołujecie. Prawdopobnie w oczach waszych kolegów jesteście ideałami