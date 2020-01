Muzyczny występ Katie Price ZBOJKOTOWANY przez gości hotelowych! "ZAMKNIJ K**WA R*J"

Rok 2019 nie obchodził się delikatnie z Katie Price - jeszcze do niedawna najsłynniejszą celebrytką Wielkiej Brytanii. 41-latka, której majątek swego czasu szacowano na 200 milionów złotych , ogłosiła w listopadzie bankructwo . Do trudnej sytuacji finansowej z pewnością przyłożyła się interwencja Advertising Standards Authority, po której Katie otrzymała zakaz reklamowania na swoim instagramowym profilu środków na odchudzanie . Jej wizerunkowi nie pomogły też zatargi z prawem. Brytyjkę oskarżono o jazdę pod wpływem alkoholu oraz werbalny atak na nową partnerkę swojego byłego męża.

Katie jest jednak mistrzynią wymyślania siebie na nowo. Od jakiegoś czasu podąża więc za karierą popowej wokalistki . Niestety, z mizernym skutkiem. W zeszłym tygodniu Price wyruszyła w kierunku Francuskich Alp, gdzie szykowała się na danie występu w ramach garażowego festiwalu UK Garage Festival w klubie Klub Summut w kurorcie Val Thorens . Jak donosi The Sun, niepewna swoich zdolności wokalnych celebrytka starała się przygotować do "performensu" jak najlepiej, czym niestety przeszkodziła w śnie ogromnej liczbie gości hotelu, w którym się zatrzymywała.

"Siedzieliśmy tego wieczora koło niej w trakcie kolacji w restauracji Fahrenheit Seven, więc kiedy zaczęła ćwiczyć głos w swoim hotelowym pokoju nieco później, od razu wiedzieliśmy, że to ona. Szczerze, brzmiało to, jakby kogoś tam zabijała" - zdradza informator portalu.