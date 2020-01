Muzyczny występ Katie Price ZBOJKOTOWANY przez gości hotelowych! "ZAMKNIJ, K**WA, RYJ"

Marcin 18 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

Byłem w Liverpoolu w hotelu zaraz przy rzece jest jeden.... No była tam nicki minaj koncert był dzień wcześniej. Ona miała apt. Kondygnacje wyżej taki dopasiony 2 piętrowy. Biba była od 20 do 4 nad ranem wtedy była mała burda i wyrzucili ją i cała świtę. Zarzygania winda na schodach wywalone dywany bo jej się nie podobały. Z pokoju obok nas wyszedł jakiś gość chwilę z nami pogadał (hindus) i poszedł na dół do lobby. To była 2 w nocy. Za chwilę tel. Z przeprosinami i że za chwilę będzie spokój a nam ta dobę nie policzą. I zrobili porządek. Podobno całe dwa piętra poniżej jeszcze zgłaszały to. Rozumiem że to VIP ale bez przesady z nas mają więcej kasy niż z jednego apt. W którym było że dwadzieścia osób.