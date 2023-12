Na antenie TVP2 wyemitowano nowe "Pytanie na Śniadanie". Tak Aleksander Sikora i Małgorzata Tomaszewska zwrócili się do widzów

Niki 5 min. temu zgłoś do moderacji 3 2 Odpowiedz

PiS dobrze wyprał mózgi tym co TVP oglądali jak PiS zmieniał wszystko w TVP i innych spółkach i zarządach żeby swoich wszędzie wstawić żeby propaganda kolesiostwo i rozdawnictwo działały to było Ok? A teraz boli tak bardzo że nie umią ustąpić zrobią z nas drugie Węgry . Strach żyć w tym kraju beznadzieja z każdej strony jak ludzie nic nie widzą jak dają się tym oszustą chamą i krętaczą zwodzić i jeszcze im wierzą chciało by się wtć z bezradności ale to nic nie da