Na koncercie Sanah wyświetlono jej prywatne nagrania? Fani WNIEBOWZIĘCI: "Boże! W końcu pokazała swój ślub" (WIDEO)

Sanah pokazała nagrania ze ślubu?! Fani nie mają wątpliwości

Zuzia pięknie wyglądała; To było tak niesamowite, że trudno było w to uwierzyć; To było niesamowite! Cudowny koncert. Mega przeżycie; Boże! W końcu pokazała swój ślub, to było piękne! - pisali internauci.