Na plaży w Hiszpanii pojawił się rekin. Nagranie trafiło do sieci (WIDEO)

Ratownicy, którzy zauważyli zbliżającego się rekina, natychmiast zaczęli gwizdać, by ostrzec osoby znajdujące się w wodzie przed niebezpieczeństwem. Na filmie nagranym przez jednego z plażowiczów można zobaczyć rekina zbliżającego się do linii brzegowej plaży Costa Blanca oraz ludzi próbujących uciec z wody sięgającej im do pasa.

Na szczęście, wszystkim obecnym w tym czasie w wodzie udało się uciec. Jak podaje "Daily Mail" problem z ewakuacją miała starsza kobieta, która doświadczyła silnego ataku paniki. Na szczęście, wśród plażowiczów znaleźli się ludzie, którzy pomogli jej wyjść z wody i udać się w bezpieczne miejsce. Rekin po chwili odpłynął z powrotem w kierunku morza. Służby, które pojawiły się na miejscu, bezskutecznie poszukiwały rekina.

Wstępne doniesienia sugerują, że był to rekin tintorera lub żarłacz błękitny o długości około siedmiu stóp. Warto przypomnieć, że w pobliżu Alicante rekin pojawił się również w lipcu 2016 roku, kiedy to u wybrzeży Elche żarłacz błękitny zaatakował wczasowicza. 40-letni mężczyzna z ranami rąk trafił wówczas do szpitala.

Wzdłuż wybrzeży Hiszpanii można spotkać ponad 40 różnych gatunków rekinów, ale większość z nich nie stanowi zagrożenia dla ludzi. Wśród tych morskich stworzeń, które można zaobserwować w tych wodach, są żarłacze białe, a także rekiny błękitne, które mogą osiągać imponujące rozmiary, nawet do 4 metrów długości. Są to zwierzęta niezwykle szybkie, co sprawia, że mogą potencjalnie stanowić zagrożenie dla człowieka.

Jednak w wodach Hiszpanii występują również rekiny piaskowe, które żywią się głównie rybami i bezkręgowcami. Pomimo swoich znacznych rozmiarów, ten gatunek nie wykazuje agresywnego zachowania w stosunku do ludzi i nie stanowi dla nich zagrożenia. Warto zatem pamiętać, że choć w rejonie hiszpańskich wybrzeży można spotkać wiele gatunków rekinów, większość z nich nie zagraża człowiekowi, a jedynie niektóre, takie jak rekiny błękitne, mogą być potencjalnie niebezpieczne.

