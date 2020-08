Naburmuszona Julia Wieniawa w kolorowym sweterku czeka na taksówkę po wyczerpującej sesji jogi. Co ją ugryzło? (ZDJĘCIA)

Chociaż mogłoby się wydawać, że Julia Wieniawa już osiągnęła niemal wszystko w rodzimym przemyśle rozrywkowym, ambitna celebrytka nieustannie wyznacza sobie nowe cele, przyprawiając koleżanki po fachu o zazdrość . Niedawno prężnie działającej bizneswoman udało się nawiązać współpracę z popularnym sklepem odzieżowym, dzięki czemu wzbogaci się aż o 400 tysięcy (!) złotych . Jakby tego mało, 21-latka zdobyła angaż w szumnie zapowiadanej ekranizacji Chłopów reżyserii Doroty Kobieli . Obraz zostanie zrealizowany w technice animacji malarskiej, a wyprodukuje go studio animacji, znane z nominowanego do Oscara filmu Twój Vincent.

Ciężko zarobione pieniądze majętna aktorka inwestuje w nieruchomości. Jako że niezagrożona pozycja w branży i gruby portfel zobowiązują aktorkę do życia na "światowym" poziomie, Wieniawa postanowiła sprawić sobie nowe gniazdko w jednej z najbardziej elitarnych warszawskich dzielnic - czyli na Żoliborzu. Jego koszt to ponoć "skromne" 2 miliony złotych.

Julia Wieniawa wróciła do treningów tanecznych

Jako że już niebawem Taniec z gwiazdami powróci na antenę po półrocznej przerwie, Wieniawa w pocie czoła przygotowuje się do powrotu na parkiet i sprzątnięcia konkurentom sprzed nosa Kryształowej Kuli. W piątek gwiazdka wybrała się do warszawskich Łazienek, żeby poćwiczyć ukochaną przez siebie jogę z koleżanką na trawie. Tego dnia Julka miała na sobie fioletowe legginsy, do których dobrała krótki top do ćwiczeń i kolorowy sweterek. Aktorka została przyłapana przez paparazzi, gdy w towarzystwie koleżanki nerwowo spoglądała na telefon, oczekując na taksówkę. Wnioskując po jej minie, nie była w najlepszym nastroju...