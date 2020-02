Beata Kozidrak przemierza ulice w płaszczu za 1800 złotych (ZDJĘCIA)

59-latka wyznała w jednym z wywiadów, że kiedyś zmagała się z kompleksami , ale z w końcu odnalazła klucz do samoakceptacji. Być może dlatego nie przejmuje się opiniami, że ubiera się czasem zbyt wyzywająco .

Ostatnio paparazzi przyłapali Beatę, gdy załatwiała sprawy na mieście. Ubrana była w obcisłe czarne spodnie i golf oraz płaszczyk Pinko Riannodare za 1800 złotych. Do tego dobrała buty na niebotycznie wysokim obcasie i grubej platformie, a oczy skryła za "policyjnymi" okularami. Wokalistka wsiadła do Ubera i udała się do swojego domu w Piasecznie.