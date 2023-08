Nadchodzi RETROGRADACJA Merkurego. Te trzy znaki zodiaku zniosą to najgorzej

Mówi się, że retrogradacja Merkurego w Pannie to jeden z najgorszych momentów roku. Zwłaszcza dla osób urodzonych pod konkretnymi znakami zodiaku. Jest to o tyle trudne, że zazwyczaj mogą one cieszyć się licznymi powodzeniami w życiu codziennym. Od 23 sierpnia do 15 września muszą jednak mieć się na baczności.

Ostatnie tygodnie lata to dobry czas, aby cieszyć się słoneczną pogodą. Być może wykorzystać zaległy urlop? Niestety pozytywna aura nie będzie sprzyjała wszystkim. Według astrologów retrogradacja Merkurego w Pannie może szczególnie uprzykrzyć życie Bliźniętom, Pannom i Strzelcom. O co chodzi?

Retrogradacja Merkurego w Pannie 2023

Bliźnięta mogą spodziewać się wielu stresujących sytuacji. Będą one dotyczyć i sfery zawodowej, i domowej. Mowa zarówno o członkach rodziny, jak i współlokatorach. To może być dobry czas na rozwiązanie niewyjaśnionych spraw. W zajęciu się tym na pewno nie pomogą jednak komplikacje w pracy. Jakie? Na przykład zaginione maile i konfrontacje, w których twoje słowa mogą zostać odwrócone przeciwko tobie...

Panny również czeka niełatwy czas. Niespodziewane przerwy i nieporozumienia mogą doprowadzić do tego, że rzeczy, na które czekasz od dawna, znów zostaną odłożone w czasie. To test wytrzymałości, a utrzymanie lub powrót do życiowej równowagi nie będą łatwe. Wszystko po to, aby nauczyć się pokory i proszenia o pomoc innych. Wsparcie ze strony najbliższych może być szczególnie ważne.

I wreszcie Strzelce. To nie jest dobry czas na podróże czy miłość. Wyjazdy najprawdopodobniej czeka opóźnienie lub nawet odwołanie. Niewiele wydarzy się też w kwestiach sercowych. Cofający się Merkury zachęca do ponownego przemyślenia tych najprostszych przyziemnych spraw. Warto też raz jeszcze zastanowić się, jaki jest twój cel i do czego w życiu zmierzasz.

