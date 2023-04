Nagły zwrot akcji: dziewczyna Gerarda Pique ZDRADZA GO z byłym trenerem FC Barcelony?!

Od oficjalnego rozstania Gerarda Pique z Shakirą minęło już trochę czasu, a media dalej wyciągają co rusz to nowe smaczki z ich życia. Kiedy para ogłosiła, że ich związek dobiegł końca, nikt nie spodziewał się, że w końcu z tak zwyczajnej informacji powstanie tak ogromny konflikt.

Shakira, która podobno została zdradzona przez Gerarda, nie planowała zachować wszystkich informacji dla siebie i publicznie upokarzała byłego . Wydała nawet dwie piosenki, w których krytykowała piłkarza. Piosenkarka nie kryła też braku sympatii do swojej teściowej . Świadczyć o tym może kukła wiedźmy, którą gwiazda umieściła na swoim balkonie w taki sposób, by jej oczy były zwrócone na posiadłość matki Pique.

Moja ex była Latynoską, więc możesz sobie tylko wyobrażać, co dostawałem od jej fanów w mediach społecznościowych. To miliony barbarzyńców - powiedział Gerard.

Dziewczyna Gerarda Pique ma romans?!

Urodziliśmy się, by robić, co chcemy. Jeśli innym to nie pasuje, mam to gdzieś. Kiedy jesteś sławny, ludzie próbują znaleźć w tobie wady. Jeśli masz udane życie, to na pewno dlatego, że masz pieniądze, a jeżeli nie, to jesteś życiową porażką. Zawsze jest tak samo. Żyj swoim życiem - powiedział Pique.