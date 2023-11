Nagranie z panią Henią poruszyło pół Polski. McDonald’s reaguje!

Manili 5 min. temu zgłoś do moderacji 0 0 Odpowiedz

to jest piekne ze ludzie maja serce i reagują ale przykre jest to ze tylko wtedy kiedy cos staje się historia publiczną, dlaczego nikt albo prawie nikt nie chce i nie pomaga takim osoba które ma w swoim otoczeniu bez rozgłosu i kamer bez bodzców w postaci reportazu itp. a kazdy z nas ma takie oosby na bank w swoim otoczeniu i wie o nich, ok czasami moze ciezko zapytac troche krepujące jak ta osoba zareaguje ale sa tez inne mozliwości np. pomoc w zrobieniu zakupów itp... lub przekazanie pomocy nie bezpośrednio , nie mniej jednak wspaniałe jest to ze ludzie zebrali fundusze dla tej rodziny , kobieta pomimo trudów zycia nie narzekała na nikogo konkrenie nie wyzywała zadnej partii nie jest fanatyczka PISu czy PO , pozostała normalna co dzis sie rzadzko zdarza bo zazwyczaj wiekszosc pluje jadem i wyzywa sie na oosbach publicznych kiedy tylko dostanie mikrofon do usta , takiej osobie jak ta Pani która wykazała się pomimo swojej cięzkiej sytuacji ogromna kultura osobistą i i pogodą ducha - zawsze warto pomóc