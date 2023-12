Najbardziej zaskakujące rozstania w 2023 roku: Hakiel, Grzeszczak, Bosacka... (ZDJĘCIA)

Wrr 1 godz. temu zgłoś do moderacji 76 5 Odpowiedz

Nie rozumiem męża Katarzyny Bosackiej. Co ma taki chłop w głowie, że leci na gówniarę, która raz czy dwa go skomplementuje, powie, że rozumie, kiedy ten żali się na los biednego ojca, zaniedbanego męża. To się skończy jak większość podobnych historii, laska zdobędzie co sobie założyła (pozycję, pieniądze, dobrą pracę, mieszkanie w centrum miasta) a potem kopnie misia w odwłok. Zraniony miś stwierdzi, że to pomyłka i będzie na kolanach błagał eks żonę o powrót do dawnego, dobrego życia, czyli full obsługa, żarcie pod nosek, pranie brudnych gaci, sprzątanie porozrzucanych skarpet. Kasiu, nie daj się nabrać!