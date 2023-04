Najbogatszy człowiek świata rozdaje dzieciom "prezenty": jego córka już została szefową Diora... Kto odziedziczy cały koncern?

To ja 10 min. temu zgłoś do moderacji 6 3 Odpowiedz

Pracuję w UK jako sprzątaczka.Jeden z domów, które sprzątamy należy do bardzo bogatej rodziny.Jest to była prywatna szkoła (gigantyczny zamek). Ojciec rodziny doszedł do wszystkiego (powiedzmy) sam.Pochodzi z bogatej rodziny i otrzymał dobre wykształcenie w najlepszych angielskich szkołach.Syn i córka mają na "dzień dobry" podane wszystko na tacy.Śpią do 12 w południe,a są dyrektorami w firmie tatusia.W wieku 19 lat zarabiali 5-krotność najniższej krajowej (pamiętając o tym, że nie muszą płacić za mieszkanie, ubrania, jedzenie itp.). Uważam, że nieważne co potrafisz,umiesz, liczy się tylko to,w jakieś rodzinie się urodziłeś.Jeżeli jesteś mega zdolną osobą z biednej rodziny, niestety,nic dobrego Cię nie czeka,a jeżeli jesteś leniem,wstrętną mendą, która ma się za lepszego człowieka,bo tatuś jest bogaty,to możesz wszystko.