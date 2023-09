Najlepsza impreza tej jesieni już za nami!

Po naszych wyczynowcach, wśród których znalazło się sporo gotowych do adopcji podopiecznych Palucha (na zdjęciach można ich poznać po szykownych czerwonych chustkach), na trasę ruszyli spacerowicze oraz uczestnicy gry terenowej. Jako, że nie lubimy się pocić, sercem byliśmy ze spacerowiczami, ale ciałem zostaliśmy na linii mety, żeby dopingować finiszujących biegaczy. Nie sposób było nie zakrzyknąć z podziwu, gdy pierwsi piątkowicze pojawili się na mecie po niespełna 15 minutach! I tu w pełni pokazała się wyjątkowość Zabierz PIESia. Bez względu na czas przybycia na metę, czy bieg był z pieskiem czy nie oraz czy był to bieg, czy spacer… – medale czekały na wszystkich! I to był chyba najpiękniejszy moment całej imprezy, moment, który najwięcej mówił o idei tego spotkania i tym, jak wspólna sprawa i zabawa zbliżają do siebie ludzi oraz pieski (i kotki z Koterii!).