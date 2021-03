Najmłodszy syn Krzysztofa Cugowskiego robi światową karierę! Christopher Cugowski wystąpił w "Bridgertonach"

Nie oznacza to natomiast, że syn Cugowskiego, figurujący na Instagramie jako Chris, nie ma aspiracji do bycia gwiazdą. Przystojny 22-latek obrał nieco inną ścieżkę kariery niż jego bracia i próbuje swoich sił jako aktor. Co ciekawe, ma już na koncie pierwsze poważniejsze osiągnięcia, jak rola w popularnym serialu Netfliksa Bridgertonowie .

Na co dzień Krzysztof Cugowski Junior studiuje natomiast na Uniwersytecie w Winchester. Jak informowała kolorowa prasa, niedawno Chris wrócił do Polski na kilka miesięcy z powodu panoszącej się po świecie pandemii koronawirusa, jednak we wrześniu wrócił do Londynu. Znany ojciec w rozmowach z mediami nie krył z kolei dumy z tego, jak dobrze radzi sobie jego najmłodsza pociecha.