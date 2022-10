Najmłodszy syn Michaela Jacksona pozuje na imprezie halloweenowej brata! Po śmierci ojca zniknął z mediów (ZDJĘCIA)

lidddia 22 min. temu zgłoś do moderacji 17 0 Odpowiedz

amietam, ze kiedys w TV (amerykanskiej) wypowiadal sie pracownikow kina. Opowiadal, ze Michael z dziecmi i udal sie do kina. Kupil im popcorn i cos do picia. Kiedy wlasnie wchodzili na sale, Prince upuscil popcorn, ktory rozsypal sie po calej podlodze. Pracownik kina szybko podbiegl, by to pozbierac, ale Michael powiedzial: Nie! Wszystko w porzadku. To moje dziecko i ja pozbieram ten popcorn'. Ten pracownik pozniej opowiadal: 'Patrzylem z niedowierzaniem na dol, a u moich stop, na kolanach, byl Michael Jackson i z dziecmi zbieral poprocn. Inna historia opiwidala corka Michaela Paris, ze Jakson kupowal im zabawki za przeczytana ksiazke, duzo ludzi ktorzy go znaliw ypowiadali sie w mediach ze Michael skladl duzy nacisk na edukacje dzieci i ich wychowanie..Byl dobrym ojcem.