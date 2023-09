"Najseksowniejszy kolor oczu". Badanie wskazuje, osoby z jakimi oczami uważa się za najatrakcyjniejsze

Badania te zainicjował dr Anthony Fallone z Uniwersytetu w Edynburgu. Jego celem było odkrycie, czy istnieje jakikolwiek związek między barwą oczu a osobowością człowieka. Ciekawostką jest, że inspiracją do przeprowadzenia tych badań były własne oczy badacza, które mają barwę piwną.

Oczy ciemnobrązowe

Zacznijmy od osób o ciemnobrązowych lub czarnych oczach. Są one najbardziej powszechne, ponieważ posiada je ponad 70% populacji na świecie. Wyniki badań, które zostały opublikowane w czasopiśmie "Current Psychology", pokazały, że większość uczestników z ciemnymi oczami wykazywała tendencję do wyższej ugodowości i była oceniana jako bardziej sympatyczna w porównaniu do reszty badanych. Osoby o brązowych lub czarnych oczach są często postrzegane jako "urodzeni liderzy". Przypisuje się im także cechy takie jak empatia, wrażliwość i skłonność do pomocy. Często określa się ich mianem "dusz towarzystwa".

Oczy niebieskie

Badanie to wykazało również, że osoby o niebieskich oczach są często postrzegane jako egoistyczne, nieempatyczne i skłonne do rywalizacji. Dodatkowo, badanie przeprowadzone w 2005 roku wykazało, że dzieci o niebieskich oczach są często niechętne nowym aktywnościom i mniej towarzyskie w porównaniu do ich rówieśników o ciemnych tęczówkach.

Oczy szare

A co z osobami o szarych oczach? Według badań, wyróżnia je doskonała umiejętność "czytania otoczenia" i dopasowywania się do jego wymogów - ale nie należy tego mylić z manipulacją! Określono ich jako dobrze przystosowanych społecznie i sprytnych. Badania wykazały również, że osoby o szarych oczach są często postrzegane jako pracowite, tolerancyjne i posiadające zdolność do intensywnego skupienia.

Oczy piwne

Dr Fallone zainicjował te badania, zainspirowany własnymi oczami o barwie piwnej. Osoby o takim kolorze oczu zostały ocenione jako te, które mają silną potrzebę niezależności, cenią spontaniczność i nieprzewidywalność.

Oczy zielone

Osoby o zielonych oczach mogą czuć się wyróżnione. W trakcie badania, uczestnicy o takim kolorze tęczówek zostali ocenieni jako najbardziej atrakcyjni. Jeśli spojrzymy na stereotypy dotyczące zielonych oczu, które krążą w naszym kręgu kulturowym, zielonookim często przypisuje się tendencję do zazdrości ("zielenieć z zazdrości"). Jednakże, w omawianym badaniu, zielone oczy kojarzono raczej z takimi cechami jak kreatywność lub... złośliwość.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.