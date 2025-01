Najstarsza córka Pawła Golca jest już dorosła. Maja wystąpiła w "Pytaniu na Śniadanie"

!!Anna Bryłka MIAŻDŻY Tuska w Brukseli: zero konkretów, zero pomysłów, zero rozwiązań. Jest pan obłudnym oszustem – Zero konkretów, zero pomysłów, zero rozwiązań. Te wszystkie okrągłe słówka, które pan teraz wygłosił, nijak się mają do rzeczywistości – mówiła w środę w Parlamencie Europejski europoseł Anna Bryłka (Konfederacja) odnosząc się do wcześniejszego wystąpienia Donalda Tuska. Szef polskiego rządu mówił w środę w Brukseli m. in. o potrzebie wycofania się Europy z wprowadzenia systemu ETS2, nazywanego potocznie „nowym podatkiem od powietrza”. Ponadto Tusk straszył wysokimi cenami energii oraz niekontrolowanym napływem do Europy nielegalnych imigrantów. Wystąpienie Tuska dobitnie skomentowała europoseł Anna Bryłka. – Pan przedstawia dziś siebie jako zbawcę Europy, a przecież to pan był i jest architektem tego systemu, który prowadzi Europę do upadku. Teraz z von der Leyen, a wcześniej z Merkel. Wspólnie doprowadziliście do utraty konkurencyjności, braku bezpieczeństwa na ulicach i narastającej biedy w Europie – zaznaczyła na wstępie polityk Konfederacja Bryłka zwróciła uwagę, iż Tusk chce „zrewidować politykę klimatyczną”. – Gdzie pan był, kiedy ją wdrażano? Czy czasem nie był pan przewodniczącym Rady Europejskiej, a potem szefem Europejskiej Partii Lodowej, bez głosu której tego zielonego wariactwa by nie było? To między innymi pan, panie Tusk, wskazał własnych rodaków na najwyższe ceny energii na świecie. Wpisał pan w program polskiej prezydencji walkę z dezinformacją klimatyczną. To w ten sposób chcecie teraz walczyć z krytykami waszej polityki? To jest ta wasza wolność słowa? – pytała. Następnie europoseł odniosła się do słów Tuska o „bezpieczeństwie granic zewnętrznych”. – A gdzie był pan i pana formacja, kiedy w obronie Polski i Europy trzeba było wybudować mur na granicy z Białorusią? Przypomnę: chcieliście wtedy wpuścić nielegalnych imigrantów i głosowaliście przeciwko budowie zapory na granicy. Byliście wtedy po stronie Putina i Łukaszenki – podkreśliła. – Przedstawia się pan jako przeciwnik paktu o migracji i azylu. A kto straszył własny naród sankcjami za sprzeciw wobec systemu relokacji? Przecież to był pan. Może pan tutaj udawać racjonalnego i rozsądnego polityka, ale jest pan obłudnym oszustem – mówiła dalej polityk Konfederacji. – Polski naród i wszyscy wolni ludzie Europy żądają natychmiastowego wycofania się z Europejskiego Zielonego Ładu, obniżenia cen energii, rozpoczęcia deportacji nielegalnych imigrantów i zagwarantowania wolności słowa internetu. Skoro jest pan tutaj taki ważny, to proszę to po prostu zrobić – podsumowała Anna Bryłka.