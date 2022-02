Nana i Łukasz z "Hotelu Paradise" pielęgnują uczucie, grzejąc się w blasku fleszy przed studiem śniadaniówki (ZDJĘCIA)

Monikk 22 min. temu zgłoś do moderacji 1 1 Odpowiedz

Przeczytałam w necie ze P. Kolikowski "Pershing"uwielbiał kawałek Bajmu "Miłość i ja" ooooo teraz to ja widzę że jednak mamy ze sobą coś wspólnego 😁😁😁. Apropo Bajmu... też mialam swój jeden jedyny ulubiony utwór którego mogłam słuchać aż do znudzenia😂😂😂😂😂hehe "Lola,lola"🙂. "Miłość i ja "to taki raczej spokojny kawałek bardziej mi przypomina klimat USA...taki typowo filmowy z tamtych lat 70-90 ja z kolei lubię szybko i z przytupem😁😁😁😁więc" Lola, lola" szybko wpadła mi w ucho🙂. Latałam sobie po internecie chciałam z bliska zobaczeć p. Andrzeja, dowiedzieć się skąd miał taki pseudonim i trafiłam na artykuł o niejakim Marcinie C o którym wwszyscy piszą jak jeden mąż że to jest BRAT Pana Andrzeja Kolikowskiego, ciekawe jakim cudem skoro nazwiska mają różne😋, nigdzie nie znalazłam informacji o tym jakoby Pan Kolikowski miał jakieś rodzeństwo. Nie myślcie sobie że mam jakieś ciągotki do patologicznych środowisk ale osoba p. Kolikowskiego jest bardzo barwna-ciekawa🙂, widać na zdjęciach że ten człowiek miał coś w sobie z takiego typowego tatuśka🙂, tzn nie czuję by był totalnie złą i zdemoralizowaną osobą, myślę że gdyby zył to by zostawił to całe złe środowisko daleko w tyle, dobrze mu z oczu się patrzyło, przynajmniej ja coś takiego teraz poczułam oglądając stare zdjęcia z internetu.