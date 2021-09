Narzeczona Jana Bednarka chwali się luksusowym życiem WAG, pozując na pokładzie PRYWATNEGO SAMOLOTU (FOTO)

Choć pociecha pary ma dopiero miesiąc, Nowak zdążyła już udostępnić na Instagramie kilka wpisów z córką w roli głównej. Kolejny post dodała pod koniec minionego tygodnia, prezentując ujęcia z pierwszej podniebnej podróży małej Lilly. Na zdjęciach widzimy, jak Julka ze śpiącą latoroślą na rękach pozuje we wnętrzu prywatnego samolotu.

Lilly w podróży - pisze pod fotografiami Nowak, dając do zrozumienia, że przyleciały z Polski do Southampton, gdzie mieści się siedziba klubu, w którym na co dzień gra Jan.