"Nasi w mundurach". Joanna Opozda nie rozpoznała flagi Unii Europejskiej i pomyliła Władysława Kosiniaka-Kamysza z... Emmanuelem "Marconem"

Trzyletnie dzieci (te bystre) na spacerze pytają o wszystko, o każdą flagę, rejestrację, nazwę krzaka czy żuczka. Co ona więc swojemu synowi odpowiada gdy przechodzą pod urzędem i wisi tam np. taka flaga UE? Co z nią nie tak, że mija dziennie jakiś symbol po 20 razy, NIE WIE co to jest i nawet nie chce jej się w googlach tego sprawdzić w 10 sekund? WOOOW! Niesamowity impuls rozwojowy da dziecku :((( Ja pół dnia się męcze gdy spotkam z czyms czego nie wiem, niewidziałam wcześniej - nie dopuszczam bym nie wiedziała, od razu sprawdzam, jak nazywała się roślina, którą widziałam, skąd pochodzi, sprawdzam czym się odzywia żuk którego spotkałam, ilu mieszkańców ma kraj o którym przypadkowo czytam by kojarzyć skalę problemu z którym się styka itp. jak można w ogóle nie mieć pragnienia wiedzy? przecież taka siła nas napędza, czyni lepszymi. jak można się nad czyms zastanowić, odpowiedzieć sobie 'nie wiem" i przejść nad tym tak po prostu do porządku dziennego. Wychodzi na to,z ę ona chyba nawet tego pierwszego etapu zastanowienia się nie zadaje, jak większość ludzi. Patrzę, widzę, słyszę ale nie wiem w sumie co. Mogłabym sprawdzić i wiedzieć, rozumieć sytuację w której sie znalazłam ale po co, można włączyć scrollowanie instastorek w tym czasie.