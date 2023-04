"Nastolatki rządzą kasą". Córka do ojca: "W D*PIE mam opłaty, mnie to nie interesuje" (WIDEO)

Już od dobrych paru tygodni program TVN Nastolatki rządzą kasą jest tematem ożywionych dyskusji w polskich domach. Powierzenie całego domowego budżetu młodzieży z pretensjami do dorosłości, jak można było się spodziewać, w wielu przypadkach prowadzi do konfrontacji. W najnowszym, wtorkowym odcinku, program przybliży historię Wiktorii i jej rodziców, którzy najwyraźniej nie wiedzieli, na co się piszą, godząc się na udział w programie.