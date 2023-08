Nastolatkowie ZDEMOLOWALI figurki sakralne. Teraz odpowiedzą przed sądem

Pochodzący z gminy Kańczuga chłopcy w wieku 13 i 12 lat ewidentnie nie mieli ciekawego pomysłu na produktywne wykorzystanie wakacji. Pewnego lipcowego dnia zakradli się do Kapliczki Matki Bożej, która od prawie 150 lat ma swoje stałe miejsce na mapie Żuklina. Do tej pory nie dochodziło tam do żadnych poważniejszych zdarzeń, a obiekt sakralny w nietkniętej formie służył katolickiej części społeczeństwa. Ostatnia sytuacja wzbudziła w mieszkańcach szok i oburzenie.