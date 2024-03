"Nasz nowy dom". Widzowie są ZAŁAMANI remontem w programie: "Czy to na pewno bezpieczne?" (ZDJĘCIA)

Od ponad dekady "Nasz nowy dom" jest jedną z najpopularniejszych produkcji stacji Polsat. Ekipa programu w zaledwie 5 dni odmienia los wielu rodzin, które mieszkały w warunkach, które nie nadają się do normalnego użytku. Każdy odcinek to inna historia, która obfituje w wielkie emocje. Udzielają się one zarówno ekipie, bohaterom, jak i również widzom.