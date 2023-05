Natalia Janoszek mogłaby nie pracować do końca roku za wypłatę z "Twoja twarz brzmi znajomo"? "Potrafię żyć skromnie" (WIDEO)

Choć jeszcze do niedawna Natalia Janoszek skupiała się na karierze w Bollywood, w ostatnim czasie wyraźnie coraz lepiej odnajduje się na polskim podwórku. Aktorka regularnie pojawia się na salonach i ma już na koncie występy w popularnych programach rozrywkowych. Jesienią ubiegłego roku Janoszek wzięła udział w "Tańcu z gwiazdami" i wówczas doszła do ćwierćfinału. W ostatnich tygodniach widzowie Polsatu mogli zaś podziwiać muzyczne popisy celebrytki w "Twoja twarz brzmi znajomo" Janoszek awansowała do wielkiego finału show i o wygraną zawalczyła, wcielając się w bollywoodzką gwiazdę, Deepikę Padukone.