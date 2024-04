Natalia Janoszek pokazała DECYZJĘ SĄDU w sprawie Krzysztofa Stanowskiego i Kanału Sportowego

kibic Legii 8 min. temu zgłoś do moderacji 2 1 Odpowiedz

Jak potrafił kłmać Stanowski? A na przykład tak, że była w XXI wieku poruszona w jego książce wspólnie napisanej z A. Iwanem, byłym piłkarzem Wisły oraz Górnika Zabrze, sprawa skorumpowania w 1986 graczy Legii przez tych z Górnika. Ci ze Śląska mieli spytać: "a ile wy za mistrza premii dostaniecie?" Ci z Warszawy powiedzieli: 5 mln zł. "Co, 5 mln tylko? To my się między sobą zrzucimy i wam wyrównamy, ale macie z nami przegrać, my tych premii dostaniemy ze 3 razy tyle. Nie sprzedacie meczu, to i tak was załatwimy, wiecie, że mecz w Łodzi kupimy od Widzewa, jak kupiliśmy rok wcześniej i mistrzem waszym kosztem zostaliśmy". No to ci z Legii się zgodzili. Tuż przez meczem to 5 mln miało być wręczone w szatni przez jednego reprezentanta Polski (z Górnika) graczowi Legii, też reprezentantowi kraju, a wywodzącemu się ze Śląska. W pudełku po Adidasach, z niewinnym tekstem typu: "masz, to te buty, co ci je miałem załatwić" czy coś w tym stylu. Iwan ze Stanowskim opublikowali ileś lat temu hałaśliwe zaprzeczenia "gdzie by 5 mln weszło do pudełka po butach piłkarskich?", tymczasem owszem weszłoby, gdyby większość kwoty była w największych w 1986r. nominałach 5 tys. zł, a reszta w banknotach po 2000 zł. To były banknoty sprzed denominacji, Stanowski mógł takie bez większego problemu niezbyt dużym kosztem zdobyć, jak i pudełko po adidasach - i zrobić "doświadczenie". Jednak wybrał kłmstwo, w sprawie jednego z dwóch największych skandali kor upc yjnych w polskiej piłce klubowej lat 80-tych !