Natalia Janoszek pozdrawia z Cannes i pokazuje, na jakim evencie się pojawi: "Chodźcie się przywitać!". Sprawdziliśmy, o co chodzi

We wtorek wystartował kolejny, już 77. Festiwal Filmowy w Cannes, który potrwa aż do przyszłej soboty, 25 maja. Na czerwonym dywanie już pojawiło się wiele światowych sław, a to zapewne dopiero początek. Okazuje się, że na miejsce dotarła również Natalia Janoszek i tym razem chyba nie helikopterem, jak kiedyś zwykła się chwalić. Od razu pokazała też, co ją tam sprowadza.

Natalia Janoszek pozdrawia z Cannes. Wiemy, gdzie się pojawi

Natalia pochwaliła się Instastories, na którym widzimy m.in. bannery reklamujące tegoroczny Festiwal Filmowy w Cannes. To najwyraźniej oznacza, że już jest na miejscu, bo, zgodnie z wcześniejszą "aktualizacją", ma być gościem podczas jednego z eventów. Wedle opublikowanej grafiki zjawiła się tam na zaproszenie tajemniczo brzmiącej organizacji IMPPA.

Jeżeli jesteście na Festiwalu w Cannes, to chodźcie się przywitać! - zachęciła.

Zacznijmy więc od początku - czym jest IMPPA? Według oficjalnej strony jest to akronim od Indian Motion Picture Producers' Association, a sami przedstawiają się jako "pierwsza i jedyna międzynarodowo rozpoznawalna najstarsza organizacja reprezentująca sektor filmów indyjskich". Nie jest natomiast jasne, czy IMPPA w ogóle działa w mediach społecznościowych - Natalia ich nie oznaczyła, na stronie brak odnośników, a na Facebooku fanpage jest nieaktywny od marca 2018 roku i ma niecałe 700 polubień.

Jeśli macie takie aspiracje, to oczywiście można zostać członkiem IMPPA po wypełnieniu formularza na stronie, akceptacji zgłoszenia i uiszczeniu odpowiedniej opłaty. Nie ma to natomiast znaczenia, bo Natalia pojawia się na ich zaproszenie jako gość, więc przejdźmy do samego eventu. Zgodnie z informacją na grafice Janoszek ma uświetnić swoją obecnością otwarcie ich stoiska. To znajduje się w Bharat Pavilion, które w relacji publicznego nadawcy w Indiach sprzed kilkunastu godzin prezentowało się tak:

Odbywają się tam projekcje filmów, konferencje i spotkania, a IMPPA, podobnie jak inne organizacje, będzie tam mieć po prostu swoją przestrzeń. Warto też zwrócić uwagę na logo w prawym górnym rogu grafiki, którą opublikowała Janoszek. Jest ono faktycznie związane z Festiwalem w Cannes, ale konkretnie z Marché du Film, czyli odbywającym się tam rynkiem filmowym.

Jeżeli natomiast Wasze wątpliwości budziła lista gości, którzy mają się tam pojawić razem z nią, to tu uspokajamy: faktycznie są to osoby rozpoznawalne w swoich kręgach. Co więcej, pozostała dwójka wymienionych aktorów ma nawet dużo bogatsze portfolio niż sama Natalia. Z Rajpalem Yadavem cyknęła sobie już nawet fotkę, którą pokazała na Instastories.

Próbowaliśmy znaleźć w mediach społecznościowych post związany z Bharat Pavilion, w którym wśród wypisanych gości przewinęłoby się nazwisko Janoszek, jednak niestety bez powodzenia. Z jej profilu na Instagramie wynika też, że w żadnym z takowych nie została w ostatnim czasie oznaczona.

Oceń jakość naszego artykułu: Twoja opinia pozwala nam tworzyć lepsze treści.