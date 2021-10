Natalia Janoszek, Robert Lewandowski, Piotr Kraśko i Brad Pitt. Czy kolacja z nimi faktycznie jest warta MILIONY?!

IzauraNieNiwo... 35 min. temu zgłoś do moderacji 7 4 Odpowiedz

A ja bym poszła z Radkiem Majdanem uwolniła bym go chociaż na chwile od tego że musi zmuszać sie do bycia ze swoją starszą sponsorką…. Zapewniła bym mu normalne życie z młodszą nie infantylną kobietą… i nie trzymała bym go w domu do opieki nad dziećmi tylko załatwiła bym mu wkońcu normalną prace… np w kwiaciarni.. ile kobiet kupowała by od Zdradzia…