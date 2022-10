Natalia Janoszek skarży się, że ludzie dopatrywali się... jej ROMANSU z Maserakiem: "Dostawałam bardzo niemiłe wiadomości" (WIDEO)

W tym programie nie chodzi o taniec. Chodzi o show, zjednanie sobie publiki. Nie ukrywajmy, ciężko rywalizować z takim tematem jak wojna na Ukrainie, jak równość, jak temat LGBT, czy z gwiazdami, które przychodzą z rzeszą fanów do programów. I nagle pojawia się dziewczyna z Bollywood. No ładnie tańczy, sympatyczna, grzeczna. Ona ładnie tańczy, ona sobie poradzi. Więc ratujmy pana Wiesia, który jest taki jak my, nasz chłopak, a Natalka sobie dobrze tańczy, na pewno nie odpadnie . Myślę właśnie, że tą drogą Natalka odpadła, że nikt o nią nie zawalczył.

Ja jestem profesjonalna w tym, co robię. Jeśli gram emocje na parkiecie, to gram, bo jestem aktorką. Nigdy nie łączę spraw uczuciowych ze sprawami zawodowymi. Miałam problem trochę. Dostawałam bardzo niemiłe wiadomości po swoich wypowiedziach w telewizji, że partner zmienił moje życie, albo że dzięki niemu coś się w moim życiu zmieniło . Ale myślę, że każda z gwiazd miała takie odczucia, bo jednak spędziliśmy ze sobą wiele czasu na parkiecie.

Jeśli ktoś ma stabilny związek i jest w nim miłość, to nie musi się przejmować. Prawda jest taka, że jak ktoś chce coś zrobić na boku, to i tak to zrobi. Nie da się tego upilnować. Jak się nie ma zaufania, to jest to równia pochyła. Jak się zacieśnia pętla, to zazwyczaj ludzie uciekają, zamiast dać się udusić.