Natalia Janoszek UDAJE podryw w londyńskim cocktail barze?! Sprawdziliśmy wypisany na serwetce numer telefonu...

Natalia Janoszek może i nie ma ostatnimi czasy zbyt wielu powodów do radości, ale trzeba jej przyznać jedno - jak mało kto w polskim show bizie opanowała sztukę robienia dobrej miny do złej gry. Po ostatnim, prawie 3-godzinnym materiale przygotowanym na jej temat przez Krzysztofa Stanowskiego , stało się jasne, że spadną na nią gromy.

Natalia Janoszek udaje podryw w londyńskim barze?

Na tym jednak nie koniec rozrywki. Janoszek spędziła wieczór w popularnej londyńskiej restauracji Sketch zlokalizowanej nieopodal jednego z najstarszych domów handlowych na świecie, Liberty. Na jednym z ujęć widzimy koktajlowy kieliszek wypełniony wymyślnym drinkiem. Tło zdjęcia stanowi barowy blat. W oczy rzuca się też serwetka, na której postawiono szkło. Widzimy na niej zapisany flamastrem numer telefonu. Można by pomyśleć, że jakiś brytyjski dżentelmen upatrzył sobie siedzącą przy barze Janoszek i posłał jej drinka z pozdrowieniami i nadzieją na spotkanie. Aby podkręcić dodatkowo atmosferę, Janoszek dodała jeszcze tag: "Call me" (ang. zadzwoń do mnie).