Natalia Janoszek wrzuciła pierwsze zdjęcia po publikacji materiału Krzysztofa Stanowskiego. Widać, że dobrze się bawi? (FOTO)

Już pierwszym filmem obnażył jej kłamstwa. Był czas wyjść z tego z twarzą, przyznać się, przeprosić wszystkich, zejść ze świecznika i zachować resztkę honoru. Ona wolała dalej robić nas w konia. Pozwała Stanowskiego, zarzuciła mu brak rzetelności, wprowadziła u siebie na social mediach cenzurę, zaczęła po cichu kasować swoje niewygodne materiały i chciała, żeby sponsorzy Stanowskiego zapłacili jej duże pieniądze, za rzekome szkody na zmyślonej karierze. To jest szczyt bezczelności, mogło skończyć się na jednym filmie, ale sprowokowała Stanowskiego, żeby podsumował ją ostatecznie. Nie przepadam za nim, ale chyba każdy z nas na jego miejscu chciałby się oczyścić z tego pozwu, zamykania ust i przede wszystkim wyjaśnić osobę, która na nieistniejącą karierę stara się wyciągać po kilkadziesiąt tysięcy od firm. Czy naprawdę ludzie uważają, że po czymś takim powinien siedzieć cicho i pozwalać, żeby tak sobie poczynała? Gdyby od razu przeprosiła, to by pewnie szybko rozeszło się po kościach i zaraz dalej chodziłaby po ściankach, przez swoje wydumane ego i bezczelność totalnie zraziła do siebie ludzie. Ponad milion osób obejrzało ten film przez zaledwie kilkanaście godzin. Ludzie mają dość takiego fałszu i obłudy prezentowanej przez celebrytów. To wyjaśnienie Natalki jest symboliczne, nie chodzi tylko o nią, a o wszystkich influencerów, którzy nas robią w bambuko.