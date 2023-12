Natalia Janoszek zapytana o "ZMYŚLENIE KARIERY". Wymownie odpowiedziała: "Na pewno nie oddałabym sprawy do sądu, gdyby..."

Przez jakiś czas gwiazda zniknęła z przestrzeni publicznej, teraz jednak wraca w nowym show platformy Player "Królowa przetrwania". Jest to nowy program produkcji, w którym widz obserwuje zmagania celebrytek w dżungli. Do sieci trafiły już dwa pierwsze odcinki. Mnóstwo kontrowersji wzbudziło dołączenie do ekipy Janoszek, która już na wstępie napotkała spore trudności.