Natalia Janoszek została najpiękniejszą Europejką w konkursie, w którym BYŁA JEDYNĄ KOBIETĄ Z EUROPY. Stanowski przedstawia dowody

Natalia Janoszek jednak nie jest najbardziej znaną polską miss?

Ona się chwali, że czasami zostaje "Miss Friendship". Najsympatyczniejszą dziewczyną w całym towarzystwie. Wyobrażacie sobie galę Złotej Piłki i Złotą Piłkę odbiera Leo Messi, a potem wzywają Sławomira Peszko i dają mu nagrodę za bycie najsympatyczniejszym piłkarzem w Europie? I on chodzi po telewizji i mówi, że dostał nagrodę na gali Złotej Piłki? Że w zasadzie to Złotą Piłkę dostał. No przecież to jest bez sensu. To się zupełnie nie klei [...] To jest smutne zaliczyć 40 konkursów piękności i zawsze być albo najsympatyczniejszym albo najlepiej tańczącym. Nie o to w tych konkursach Natalio chodzi [...] Chodzi o bycie miss - komentował.