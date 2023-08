Natalia Kaczmarek WICEMISTRZYNIĄ ŚWIATA! Prywatnie związana jest ze znanym sportowcem. Niedawno się zaręczyli! (ZDJĘCIA)

W środę polscy fani sportowych emocji bez wątpienia mieli powody do świętowania. Natalia Kaczmarek odnotowała bowiem ogromny sukces na trwających obecnie w Budapeszcie mistrzostwach świata w lekkoatletyce . 25-latka zdobyła srebrny medal w biegu na 400 metrów i to w wielkim stylu. Jak relacjonował Eurosport, Polka bieg rozpoczęła dość spokojnie, zaliczyła "znakomity finisz", wyprzedzając kilka rywalek na ostatniej prostej i tym samym zapewniając sobie miejsce na podium. Srebrny medal Natalii jest drugim wyróżnieniem dla Polaków podczas tegorocznych mistrzostw - wcześniej po srebro w rzucie młotem sięgnął Wojciech Nowicki.

Natalia Kaczmarek prywatnie. Jest zaręczona ze znanym sportowcem

Kaczmarek i Bukowiecki zbliżyli się do siebie w 2018 roku podczas obozu w RPA. Wcześniej kulomiot do 2016 roku spotykał się z inną znaną lekkoatletką, Ewą Swobodą. Jak opowiadał sportowiec w rozmowie z Przeglądem Sportowym, "Natalia zawsze podobała mu się jako kobieta", wykorzystał więc fakt, iż mieszkał w pokoju z kolegą, który znał ją nieco lepiej i z jego pomocą zaprosił lekkoatletkę do grupowej gry w karty.

Konrad wbrew temu, że jest większy, to ma bardzo mięciutkie serduszko. Oni fajnie się uzupełniają, czasem to on jest takim mocniejszym charakterem, a czasem to Natalia pokazuje swój pazur - mówiła w programie.