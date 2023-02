Natalia Kukulska ekscytuje się studniówką córki Anny: "Przedstawienie zamiast drogiego lokalu" (ZDJĘCIA)

Dzieci celebrytów i ich studniówki

Ten wyjątkowy dzień jest dla wielu sławnych rodziców świetnym pretekstem do pochwalenia się w sieci swoimi wchodzącymi w dorosłość pociechami. Na pokazanie światu 19-letniego syna zdecydował się tydzień temu Paweł Małaszyński . Było to o tyle spore zaskoczenie, że na co dzień aktor bardzo chroni prywatność i rzadko wypowiada się publicznie o rodzinie.

Natalia Kukulska pokazała studniówkę starszej córki. Ania skończy w maju 18 lat

Studniówka... na mojej ekstrawagancją były srebrne glany, które założyłam do czarnej mini - zaczęła Natalia. Na studniówce mojej córki Ani, w kontraście do ogólnych trendów. Zamiast drogiego lokalu, wykwintnego menu i dj-a - przedstawienie - piękne, wartościowe piosenki wybitnych autorów wykonane grupowo, z inscenizacją uczniów maturalnych klas. Mogą być inspiracją do matury z polskiego. Zostaną w głowie i w sercu na zawsze. Tak jak polonez zatańczony do dźwięków szkolnego pianina okraszony skrzypiącym parkietem. Niepowtarzalne chwile. Wzruszenie i wdzięczność. Coś się kończy, a coś zaczyna... Nie tylko matura jest egzaminem dojrzałości. Anulku - piękne to było! - zakończyła.