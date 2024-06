Natalia Kukulska podzieliła się w Opolu WYJĄTKOWYM wspomnieniem. Zdradziła, kto odebrał Annę Jantar z porodówki. "Przyjechał i wyniósł mnie ze szpitala"

Aurora 13 min. temu zgłoś do moderacji 9 0 Odpowiedz

W Opolu stabilnie. Od lat 90 tych ten festiwal to zjadanie własnego ogona. Pod różnymi tytułami i pretekstami ( benefisy, rocznice festiwalu, jubileusze artystów i samej TVP) ciągle ten sam koncert starych przebojów z lat 60 tych i 70 tych. Co roku coraz słabsi wokalnie "młodzi" ( czyli przeważnie dobrze po czterdziestce) masakrują piosenki Jantar, Santor, Czerwonych Gitar itd., odkurzani raz do roku na festiwal "starzy" śpiewają to co zawsze tak jak zawsze, a Beata przekonuje " nigdy nie będziesz już sam". Żadnego nowego przeboju, żadnych odkrytych talentów wokalnych , kompozytorskich, poetyckich od 30 lat. Martwa, muzealna impreza.