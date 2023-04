Natalia Kukulska relacjonuje weekend z najmłodszą córką w austriackim parku rozrywki: "Zaliczyłyśmy mały FALSTART" (ZDJĘCIA)

Większość Polaków rozpoczęła właśnie weekend majowy, a do grona wczasowiczów dołączyła również Natalia Kukulska, która pochwaliła się w mediach społecznościowych, jak spędza ten wyjątkowy czas. Piosenkarka z młodszą córką Laurą udała się do wiedeńskiego parku rozrywki i pochwaliła się w sieci zdjęciami z rodzinnego wypadu. Gwiazda wraz z Michałem Dąbrówką doczekała się trójki pociech: Jana, Anny i Laury, ale wygląda na to, że w austriackich wojażach towarzyszyła jej tylko najmłodsza córka. Na zamieszczonych w sieci zdjęciach widać, że tym razem wokalistka postawiła na babski wyjazd, bo na fotkach widać Natalię w towarzystwie Laury.